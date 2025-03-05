Шольц подтвердил готовность Зеленского к переговорам

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Шольц заявил, что Зеленский готов к началу мирных переговоров
Шольц заявил, что Зеленский готов к началу мирных переговоров Фото:
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Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Лидер Украины Владимир Зеленский готов к переговорам по урегулированию конфликта. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Наша солидарность нерушима, я заверил Владимира Зеленского в этом сегодня по телефону. Хорошо, что он готов вести переговоры», — написал Шольц на своей странице в соцсети Х. Он подчеркнул, что Германия поддерживает позицию президента США Дональда Трампа, который продолжит играть ведущую роль в целях скорейшего запуска процесса прекращения огня и налаживания устойчивого мира.

Ранее на заседании Конгресса США Дональд Трамп сообщил о  получении письма от Владимира Зеленского. В своем обращении украинский лидер подтвердил готовность начать переговорный процесс. Американский глава подчеркнул, что в Киеве стремятся к скорейшему мирному разрешению действующего конфликта.

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Лидер Украины Владимир Зеленский готов к переговорам по урегулированию конфликта. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Наша солидарность нерушима, я заверил Владимира Зеленского в этом сегодня по телефону. Хорошо, что он готов вести переговоры», — написал Шольц на своей странице в соцсети Х. Он подчеркнул, что Германия поддерживает позицию президента США Дональда Трампа, который продолжит играть ведущую роль в целях скорейшего запуска процесса прекращения огня и налаживания устойчивого мира. Ранее на заседании Конгресса США Дональд Трамп сообщил о  получении письма от Владимира Зеленского. В своем обращении украинский лидер подтвердил готовность начать переговорный процесс. Американский глава подчеркнул, что в Киеве стремятся к скорейшему мирному разрешению действующего конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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