Шольц подтвердил готовность Зеленского к переговорам

Лидер Украины Владимир Зеленский готов к переговорам по урегулированию конфликта. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Наша солидарность нерушима, я заверил Владимира Зеленского в этом сегодня по телефону. Хорошо, что он готов вести переговоры», — написал Шольц на своей странице в соцсети Х. Он подчеркнул, что Германия поддерживает позицию президента США Дональда Трампа, который продолжит играть ведущую роль в целях скорейшего запуска процесса прекращения огня и налаживания устойчивого мира.
Ранее на заседании Конгресса США Дональд Трамп сообщил о получении письма от Владимира Зеленского. В своем обращении украинский лидер подтвердил готовность начать переговорный процесс. Американский глава подчеркнул, что в Киеве стремятся к скорейшему мирному разрешению действующего конфликта.
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