04 марта 2025

Роспотребнадзор хочет жестче штрафовать россиян за грязные квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жильцам грозит штраф за мусор в квартирах
Жильцам грозит штраф за мусор в квартирах Фото:

Предложение по увеличению штрафа для тех, кто заваливает мусором квартиры, поддержали в Роспотребнадзоре. Об этом говорится в ответе, который получил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Он направлял в ведомство предложение об ужесточении наказания для загрязняющих жилье граждан.

«Роспотребнадзор будет поддерживать ваше предложение при подготовке соответствующего проекта заключения (официального отзыва) правительства РФ», — передает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства депутату Колунову. Предлагалось увеличить штрафы для физлиц с 500-1500 рублей до 25 тысяч рублей, для юрлиц — с 10-20 тысяч рублей до 500 тысяч рублей за антисанитарию в квартирах.

В декабре 2024 года Колунов выразил мнение, что за скопление мусора и создание свалок в жилых помещениях следует изымать жилье у виновных. Он предложил восстановить данное положение в законодательстве. Парламентарий отметил, что критерии антисанитарии для применения такой меры должен разработать Роспотребнадзор.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предложение по увеличению штрафа для тех, кто заваливает мусором квартиры, поддержали в Роспотребнадзоре. Об этом говорится в ответе, который получил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Он направлял в ведомство предложение об ужесточении наказания для загрязняющих жилье граждан. «Роспотребнадзор будет поддерживать ваше предложение при подготовке соответствующего проекта заключения (официального отзыва) правительства РФ», — передает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства депутату Колунову. Предлагалось увеличить штрафы для физлиц с 500-1500 рублей до 25 тысяч рублей, для юрлиц — с 10-20 тысяч рублей до 500 тысяч рублей за антисанитарию в квартирах. В декабре 2024 года Колунов выразил мнение, что за скопление мусора и создание свалок в жилых помещениях следует изымать жилье у виновных. Он предложил восстановить данное положение в законодательстве. Парламентарий отметил, что критерии антисанитарии для применения такой меры должен разработать Роспотребнадзор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...