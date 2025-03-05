Энергетики проведут ремонты электросетей в «тюменской матрешке»

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Энергетики потратят на подготовку к отопительному сезону в ХМАО, ЯНАО и Тюменской области 5,4 млрд рублей
Энергетики потратят на подготовку к отопительному сезону в ХМАО, ЯНАО и Тюменской области 5,4 млрд рублей Фото:

В 2025 году энергетики потратят 5,4 миллиарда рублей на ремонт и техобслуживание электросетей в ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Информация об этом указана на официальном сайте компании «Россети Тюмень».

«Компания приступила к реализации программы технического обслуживания и ремонта (ТОиР)», — сообщает пресс-служба. Все работы будут завершены до 1 октября.

Ранее URA.RU со ссылкой на источники во власти ХМАО сообщало, что «Россети Тюмень» хотят забрать себе в безвозмездное пользование активы, которыми сейчас владеют муниципалитеты. Для этого они инициировали десятки исков к властям тюменской матрешки. Собеседники агентства опасаются, что это может привести к росту тарифов для населения. Кроме того инсайдеры указывают, что у компании нет опыта эксплуатации распределительных сетей, так как ее специфика — высоковольтные линии и подстанции.

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В 2025 году энергетики потратят 5,4 миллиарда рублей на ремонт и техобслуживание электросетей в ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Информация об этом указана на официальном сайте компании «Россети Тюмень». «Компания приступила к реализации программы технического обслуживания и ремонта (ТОиР)», — сообщает пресс-служба. Все работы будут завершены до 1 октября. Ранее URA.RU со ссылкой на источники во власти ХМАО сообщало, что «Россети Тюмень» хотят забрать себе в безвозмездное пользование активы, которыми сейчас владеют муниципалитеты. Для этого они инициировали десятки исков к властям тюменской матрешки. Собеседники агентства опасаются, что это может привести к росту тарифов для населения. Кроме того инсайдеры указывают, что у компании нет опыта эксплуатации распределительных сетей, так как ее специфика — высоковольтные линии и подстанции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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