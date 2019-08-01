Недострой не был огорожен, на его территории появилась свалка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ямальская прокуратура начнет проверку опасного недостроя в Салехарде. Соответствующее распоряжение дал замгенпрокурора России Юрий Гулягин во время приема граждан в Лабытнанги, сообщается на сайте головного ведомства.

«В общей сложности заместителем генпрокурора России принято два десятка заявителей, по обращением которых незамедлительно организованы проверки», — сообщается на сайте генпрокуратуры.

Глава ямальского отделения ОНФ Иван Новицкий во время приема у Гулягина сообщил об опасном здании. «В ходе мониторинга детских площадок мы обнаружили возле одной из них свалку и недострой. Местные жители нам сказали, что на эту стройку часто приходят дети и играют», — сообщил «URA.RU» Новицкий. Заброшенное здание находится возле детской площадки на улице Игарской в районе дома №34.

В пресс-службе мэрии Салехарда «URA.RU» сообщили, что окружной дирекцией капстроительства уже начато возведение забора. «По данному факту администрация проведет проверку для установления владельца. Виновных лиц привлекут к ответственности», — сообщили в мэрии.

Получить оперативный комментарий в окружной прокуратуре не удалось. На звонки журналиста никто не ответил.

Юрий Гулягин не первый раз приезжает разбираться с проблемами ямальцев. В мае заместитель генерального прокурора России провел личный прием жителей Салехарда по вопросам ЖКХ.

Фото: пресс-служба ямальского отделения ОНФ