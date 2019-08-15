На втором этаже ТРЦ «Гудвин» зафиксировано сильное задымление Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени эвакуировали людей из ТРЦ «Гудвин», расположенного в центре города. Об этом «URA.RU» сообщили очевидцы. По их словам, на месте работают пожарные, а в самом торговом центре распространился резкий запах гари.

В главном управлении МЧС по Тюменской области агентству подтвердили информацию о вызове пожарных. «На втором этаже ТРЦ „Гудвин“ зафиксировано задымление, сейчас специалисты ищут его источник», — рассказал пресс-секретарь ведомства Сергей Юсько.

До данным МЧС, эвакуация прошла успешно, от дыма никто не пострадал.

Фото: группа «ЧС Тюмень» во соцсети «ВКонтакте»