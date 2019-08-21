Администрация Тюмени снесет элитную многоэтажку

Тюменская администрация ликвидирует элитный долгострой на ул. Герцена — Камышинской. Городские власти ищут подрядчика, который разработает план демонтажа здания. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
«Обоснованием сноса является решение Калининского районного суда города Тюмени по делу от 28 февраля 2019 года. Объект незавершенного строительства, подлежащий демонтажу, состоит из трех блок-секций», — сказано в документации проекта.
Будущему подрядчику предстоит составить план работ согласно заключению Тюменского государственного строительного университета от 2013 года. Тогда здание признали непригодным к дальнейшему строительству. На разработку процедуры сноса отведено два месяца. Из бюджета Тюмени на эти цели выделен один млн рублей.
Ранее начальник Главного управления по строительству Сергей Шустов отмечал, что демонтаж на строительной площадке начнется не ранее 2020 года. Многоэтажный дом на ул. Герцена-Камышинской — это один из двух элитных долгостроев обанкротившегося застройщика ПСК «Континент». Оба были построены с нарушениями проектной документации. В здании на ул. Кирова существовала угроза обрушения, его снесли в этом году. Многоэтажный дом на Герцена в 2019 году признали «самовольной» постройкой и обязали город его снести. Конкурсный управляющий ПСК «Континент» распродает остатки стройматериалов в здании, чтобы платить за его охрану.