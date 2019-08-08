Известный заброшенный недострой на пересечении улиц Герцена и Камышинская в Тюмени начали распродавать по частям жителям города. Речь идет об одном из двух домов обанкротившейся компании «ПСК «Континент», которые пошли под снос из-за нарушений в ходе строительства. Информация об этом опубликована на сайте «Федресурс».
«После того, как в марте появилось решение суда о сносе здания, я проинвентаризировал имущество, установленное на доме и находящееся в нем. Поскольку надо чем-то платить за охрану, его оценил и распродаю», — прокомментировал «URA.RU» конкурсный управляющий «ПСК «Континент» Кирил Маринов.
В списке того, что выставили на продажу, оставшийся от строительства, не использованный красный кирпич, 50 входных металлических дверей, лифтовое оборудование от завода «Могилевлифтмаш», бетономешалки, сантехника, электроника, трубы и 80 окон. Все это, кроме кирпича, нужно будет демонтировать самостоятельно. Спуск материалов с высоты и вывоз также за счет покупателя.
От продажи имущества управляющий планирует выручить порядка 360 тыс. Как он рассказал «URA.RU», в здании на ул. Ленина (втором долгострое) работы по сносу уже завершаются, имущества как такового не было.
Компания «ПСК «Континент» была признана банкротом в 2016 году. Оба возводимых ею многоэтажных дома были заморожены из-за нарушений технологий строительства. Обманутым дольщикам компании область предоставила жилье. В отношении дома на ул. Камышинской было принято решение о сносе, точные сроки пока не определены.