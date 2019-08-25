Последствия смертельной аварии с режиссером Хомским попали на видео

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Режиссер Игорь Хомских попал в ДТП в МосквеФото: сайт kino-teatr.ru

В интернете появилась видеозапись с места гибели актера, сценариста и режиссера Игоря Хомского. Запись опубликовал телеканал РЕН ТВ. На видео попали последствия страшной аварии.

«Легковой каршеринговый автомобиль наехал на припаркованный КамАЗ. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб», — передает «Царьград» сообщение ГИБДД. Позже выяснилось, что этим водителем был Хомский.

Трагедия произошла 25 августа около 6 утра в Юрьевском переулке в Москве. Хомский скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.

Игорь Хомский известен по короткометражкам «Очная ставка», «Краткие сведения по некоторым эпизодам» и сериалу «Закон каменных джунглей». Режиссеру было 42 года.

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