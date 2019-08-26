В зауральском районе придумали, как заманить на выборы молодежь

Жители Кетовского района Курганской области в день голосования 8 сентября получат возможность выиграть призы за фотографии, сделанные возле избирательных участков. Об этом рассказал «URA.RU» глава района Владимир Архипов.
По условиям акции необходимо сделать фотографию в зоне «Инициативный бюджет», где жители будут выбирать проекты по благоустройству, и разместить ее в соцсетях с хэштегами #ФотонавыборахКетово #ГолосуйЗА. «Мы хотим активизировать людей, чтобы вышли из депрессивного состояния, пришли и высказали свое мнение, выразили свою гражданскую позицию», — заявил Архипов, добавив, что конкурс рассчитан в первую очередь на молодежь. Он добавил, что это инициатива руководства района, а не указание сверху. С призами для победителей помогут местные предприниматели. В качестве примера чиновник привел абонементы на горячие источники «Баден-Баден».
Архипов также рассказал, что из-за неблагоприятного прогноза погоды празднование 75-летия Кетовского района перенесли с 31 августа на другую дату. «Выборы — это тоже праздник. Может, день района тоже проведем 8 сентября. Многим руководителям будет не до этого, но мы делаем праздник для населения», — сообщил Архипов.
Ранее «URA.RU» писало, что на выборах президента России 18 марта 2018 года курганцам обещали новые айфоны за фотографии возле избирательных участков. 8 сентября в Курганской области состоятся выборы губернатора и более 300 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.