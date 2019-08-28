Победителем аукциона за право транслировать телепрограммы о губернаторе и правительстве Курганской области стал медиахолдинг «Область 45». Для этого ему пришлось предложить цену в четыре раза ниже начальной стоимости контракта — менее миллиона рублей.
«На участие в аукционе подано три заявки», — говорится в протоколе, опубликованном на портале госзакупок. Один из участников торгов предложил самую низкую стоимость — всего 901 тысячу рублей при начальной цене в 3,9 млн рублей. Информация о том, какие именно компании участвовали в аукционе, пока не раскрывается, но, по данным источников «URA.RU», в торгах победила именно «Область 45». Это подтвердил главный редактор медиахолдинга Александр Тетерин. «Мы посчитали, что работать за 900 тысяч рублей лучше, чем работать бесплатно», — заявил он агентству.
Торги состоялись, несмотря на жалобу в региональное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) от руководства кабельного канала «Курган.ру», которое заявляло, что описание объекта закупки «носит неопределенный и необъективный характер», что ограничивает количество участников торгов. «УФАС посчитало жалобу необоснованной и отклонило ее», — рассказал «URA.RU» информированный источник. Получить оперативные комментарии в УФАС агентству не удалось.
Ранее в этом году медиахолдинг «Область 45» победил в подобной госзакупке Курганской областной думы, а также выиграл тендер правительства региона на трансляцию видеоматериалов по безопасности дорожного движения.