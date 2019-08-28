В Кургане кандидаты в депутаты судятся из-за воздушных шариков

Юрий Калинин снова пожаловался на соперника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в городскую думу Кургана 2019

Депутат Курганской городской думы Юрий Калинин второй раз потребовал снять с выборов своего соперника Сергея Бардина, обвинив его в подкупе избирателей, в том числе посредством раздачи воздушных шариков.

«Калинин обвинил нас, что мы подкуп избирателей ведем, землю и песок развозим, шарики детям в День города раздавали», — рассказал «URA.RU» Бардин. Он отметил, что шарики действительно раздавались от «Единой России», но суд решил, что это не является подкупом. К подвозу песка он не имеет отношения.

Калинин заявил «URA.RU», что еще не принял решение, будет ли обжаловать этот приговор. Вместе с тем 29 августа Курганский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу Калинина на другое решение городского суда, который отказался снимать Бардина с выборов, посчитав необоснованными обвинения в подкупе и нарушениях авторских прав.

Председатель избирательной комиссии Кургана Александр Якушев в разговоре с агентством отметил, что жалобы Бардина и Калинина друг к другу рассматриваются в судах, избирком в них не участвует.

Индивидуальный предприниматель Бардин выдвинут «Единой Россией». Калинин в действующем составе городской думы также представляет эту партию, но на выборах участвует в качестве самовыдвиженца. На место в гордуме по избирательному округу №6 претендуют также Владимир Александров (КПРФ), Ольга Дружинина (ЛДПР), Оксана Ковалева («Справедливая Россия») и Елена Панова («Яблоко»).