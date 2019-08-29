В Зауралье посадили пенсионера-наркобарона

Пенсионеру назначили реальный срок за хранение конопли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пенсионер из села Мехонское Шатровского района получил срок за хранение наркотических веществ после того, как у него повторно нашли коноплю и маковую соломку. Сам обвиняемый уверял, что трава была подстилкой для скота.

«Был суд. Уехал наш наркобарон на пять лет», — сообщила знакомая пенсионера. Она добавила, что не знает подробностей судебного заседания. По ее словам, знакомые с ситуацией юристы перед вынесением решения предполагали, что пенсионеру продлят условный срок, исходя из его возраста. «Но суд принял другое решение», — сообщила женщина.

Ранее «URA.RU» писало, что обвиняемый уже судим за культивирование и хранение наркосодержащих растений. В основу нового уголовного дела легли обнаруженные в надворных постройках более 872 граммов каннабиса и более килограмма маковой соломки. Также в полиции добавили, что пенсионер уже несколько лет не держит домашних животных. Однако соцработница, которая помогала пенсионеру, озвучила другую версию: «В прошлом году у него вырвали мак в огороде. Осудили, дали четыре года условно. Когда забирали мак, ходили ногами по этой самой сушеной конопле. И слова не сказали, что ее надо уничтожить. Приехали через год, чтобы снова состряпать статью». По словам соцработника, пенсионер живет в нищете и совсем не похож на наркобарона.