«Повышение» пенсионного возраста, нападение на главу ЦИК Памфилову, свобода Кокорина и Мамаева. Главное за день — в подборке «URA.RU»

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ВЦИК. Москва, памфилова элла
На главу ЦИК Эллу Памфилову напали в собственном домеФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Центробанк снизил ключевую ставку — уже в третий раз за год. Однако изменения можно будет заметить лишь через несколько месяцев. Разбираемся, как решение ЦБ отразится на россиянах.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что в правительстве РФ готовятся поднять пенсионный возраст до 70 лет. Однако власти назвали это заявление бредом. Самого Рашкина теперь обвиняют в самопиаре.

Через два года в России перестанут учить на слесарей и автомехаников. Кроме того, из колледжей пропадет еще 30 специальностей, «не соответствующих современным навыкам».

На главу Центризбиркома России Эллу Памфилову напали в собственном доме. Она пыталась отбиться от преступника стулом, но все же получила несколько ударов электрошокером. Расследованием нападения займутся лучшие следователи СК, МВД и ФСБ.

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева освободят досрочно. Добиться выхода по УДО им помогло хорошее поведение и поддержка руководства колонии.

Сергей Собянин заявил, что российские регионы «окунутся в нищету» без Москвы. Также мэр столицы указал, что страна лишилась бы 20% ВВП и миллионов рабочих мест.

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