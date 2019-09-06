КПРФ узнала о возможности повышения пенсионного возраста до 70 лет

В 2018 году началось постепенное увеличение пенсионного возраста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В правительстве РФ создана рабочая группа для подготовки нового этапа пенсионной реформы, который предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин до 70 лет, сообщает депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

«У меня есть сведения, что создана группа. Я не могу их подтвердить вам документально. Это один в один, на 100% та же группа, которая готовила и первый этап пенсионной реформы — повышение возраста выхода на пенсию», — приводит его слова «Независимая газета». В разговоре с «URA.RU» депутат также подтвердил данную информацию. Отмечается, что косвенным подтверждением может являться заявление Минздрава о резком возрастании продолжительности жизни до 78,5 года у женщин и до 68,5 года у мужчин.

По словам Рашкина, так как в правительстве не довольны предварительными итогами пенсионной реформы, решено приступить ко второму этапу. Депутат заявил, что информации о том, когда в России повысят пенсионный возраст нет. Возможно, это произойдет через два года или под конец президентского срока Владимира Путина. В Минтруде и Пенсионном фонде России изданию не стали давать комментарии по данному вопросу.

В 2018 году правительство приняло закон, который предполагает постепенное увеличение возраста выхода на пенсию по старости. Пенсионный возраст был увеличен до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Ранее правительство России поддержало законопроект о снижении возраста, с которого можно получать пенсии в негосударственных пенсионных фондах. Согласно инициативе, женщины смогут получать частные пенсии с 55 лет, а мужчины с 60 лет.