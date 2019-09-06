Одной из устаревших специальностей является слесарь Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Российские колледжи через два года прекратят прием абитуриентов на обучение по 32 специальностям. Министерство просвещения подготовило перечень устаревших профессий, которые планируют убрать.

«С 2021 года прекратится обучение по таким специальностям как токарь-универсал, фрезеровщик-универсал, оптик-механик, лаборант-аналитик, слесарь, автомеханик, мастер отделочных строительных работ и другим», — передает «Пятый канал».

Минпросвящения объясняет, что уберут только те специальности, которые не соответствуют современным навыкам. При этом внимание будет уделено перспективным направлениям, передает сайт VSE42.RU.