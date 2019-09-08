На Ямале Единый день голосования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Молодожены в свадебных костюмах приехали на один из избирательных участков в Салехарде, чтобы принять участие в выборах. Об этом «URA.RU» рассказали в избиркоме Ямала.

Там уточнили, что в воскресенье в столице округа не проходит регистрации браков. «Скорее всего, у них второй день свадьбы. Или выездная регистрация была. Но в любом случае это реальные молодожены, пара, которая вчера-сегодня стала семьей», — сказали в избиркоме.

В Салехарде, напомним, 8 сентября проходят выборы депутатов городской Думы. Также жители окружной столицы выбирают одного депутата Заксобрания округа. Место стало вакантным после того, как Елена Зленко стала сенатором и покинула окружной парламент.