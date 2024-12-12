Теплоход «Метеор» выиграл голосование по символу для новой купюры

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Виды Санкт-Петербурга. 9 июня 2024., транспорт, нева, метеор, туристы, экскурсия, туризм
Теплоход «Метеор» стал фаворитом среди голосовавших Фото:

Граждане выбрали теплоход «Метеор» символом новой тысячерублевой купюры. Об этом сообщает Центральный банк РФ.

«Наибольшее количество голосов получили скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях „Метеор“», — говорится в сообщении ЦБ. В голосовании участвовало больше 700 тысяч человек.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что теперь художником надо отрисовать новый дизайн с метеором. Планируется, что новая купюра будет презентована в конце 2025 года.

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Граждане выбрали теплоход «Метеор» символом новой тысячерублевой купюры. Об этом сообщает Центральный банк РФ. «Наибольшее количество голосов получили скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях „Метеор“», — говорится в сообщении ЦБ. В голосовании участвовало больше 700 тысяч человек. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что теперь художником надо отрисовать новый дизайн с метеором. Планируется, что новая купюра будет презентована в конце 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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