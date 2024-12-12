Теплоход «Метеор» выиграл голосование по символу для новой купюры

Граждане выбрали теплоход «Метеор» символом новой тысячерублевой купюры. Об этом сообщает Центральный банк РФ.
«Наибольшее количество голосов получили скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях „Метеор“», — говорится в сообщении ЦБ. В голосовании участвовало больше 700 тысяч человек.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что теперь художником надо отрисовать новый дизайн с метеором. Планируется, что новая купюра будет презентована в конце 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Граждане выбрали теплоход «Метеор» символом новой тысячерублевой купюры. Об этом сообщает Центральный банк РФ. «Наибольшее количество голосов получили скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях „Метеор“», — говорится в сообщении ЦБ. В голосовании участвовало больше 700 тысяч человек. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что теперь художником надо отрисовать новый дизайн с метеором. Планируется, что новая купюра будет презентована в конце 2025 года.