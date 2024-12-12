Теплоход «Метеор» выиграл голосование по символу для новой купюры

12 декабря 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Теплоход «Метеор» стал фаворитом среди голосовавших Фото: Роман Наумов © URA.RU Граждане выбрали теплоход «Метеор» символом новой тысячерублевой купюры. Об этом сообщает Центральный банк РФ. «Наибольшее количество голосов получили скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях „Метеор“», — говорится в сообщении ЦБ . В голосовании участвовало больше 700 тысяч человек. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что теперь художником надо отрисовать новый дизайн с метеором. Планируется, что новая купюра будет презентована в конце 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Граждане выбрали теплоход «Метеор» символом новой тысячерублевой купюры. Об этом сообщает Центральный банк РФ. «Наибольшее количество голосов получили скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях „Метеор“», — говорится в сообщении ЦБ. В голосовании участвовало больше 700 тысяч человек. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что теперь художником надо отрисовать новый дизайн с метеором. Планируется, что новая купюра будет презентована в конце 2025 года.