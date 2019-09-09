В Чечне полицейские застрелили мужчину, открывшего по ним огонь

Полиция воспользовалась оружием, когда водитель начал стрелять Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Грозном Чеченской Республики полиция ответным огнем застрелила мужчину. Столкновение произошло 9 сентября в Ленинском районе региональной столицы.

Отмечается, что водителя машины Ford остановили по поступившей ориентировке. Он несколько раз выстрелил в правоохранителей из пистолета. «Полицейские открыли ответный огонь, в результате чего водитель получил ранения, от которых скончался», — говорится на сайте ГУ МВД по региону.

Погибший родился в 2001 году. Остальные обстоятельства произошедшего выясняются.