В Чечне полицейские застрелили мужчину, открывшего по ним огонь

Полиция воспользовалась оружием, когда водитель начал стрелять
В Грозном Чеченской Республики полиция ответным огнем застрелила мужчину. Столкновение произошло 9 сентября в Ленинском районе региональной столицы.
Отмечается, что водителя машины Ford остановили по поступившей ориентировке. Он несколько раз выстрелил в правоохранителей из пистолета. «Полицейские открыли ответный огонь, в результате чего водитель получил ранения, от которых скончался», — говорится на сайте ГУ МВД по региону.
Погибший родился в 2001 году. Остальные обстоятельства произошедшего выясняются.