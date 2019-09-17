За 51 номер, ресторан и конференц-зал собственники бизнеса хотят получить 148,5 млн рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Собственники отеля «Европа» в Ноябрьске решили продать свой бизнес. Объявление было размещено 16 сентября на портале Avito.

«Современный трехзвездочный отель, расположенный в самом центре города, состоящий из 51 номера различной категории, ресторана на 55 посадочных мест и конференц-зала», — отмечает продавец. В объявлении также указано, что в отеле есть газовая котельная, а земельный участок находится в собственности. За весь бизнес указана цена — 148,5 млн рублей. По данным СБИС, стоимость бизнеса оценивается в 50,5 млн рублей.

По номеру, указанному в объявлении, корреспонденту агентства ответил мужчина, который не представился и сообщил, что отель продается по решению собственников бизнеса. Ими являются предприниматели из Москвы Вениамин Кимеле и Богдан Орешкин, а также ямальцы Анатолий Шевчук, Оксана Мигавчик и Сергей Шевчук. Связаться с ними не удалось.

По данным СБИС, с мая 2012 года директором отеля является Мария Ефимова. Получить комментарий у нее не удалось. Она на данный момент находится в Москве. Сотрудники отеля, с которыми удалось пообщаться журналисту агентства, сообщили, что не знают о продаже гостиницы.