17 сентября 2019

Медведь попытался напасть на инкассаторов на Ямале. ВИДЕО

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Открытая лицензия от 09.10.2017. Медведи, медведь, хищник, бурый медведь, дикий зверь
Медведь пытался напасть и на машину автора видеоФото: pixabay.com

В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа медведь попытался напасть на инкассаторов. Видеозапись сделала очевидец происшествия Марина Кадырова.

Инцидент произошел в 15 километрах от поселка Правохеттинский. На кадрах видно, что медведь бежит в сторону машин инкассаторов, которые не замечают животное. «Медведь бежит, ребята. Медведь! Сядьте в машины», — кричит им девушка. Мужчины успели залезть в автомобили и отблагодарили Кадырову. Однако после животное бросилось в сторону автомобиля самой девушки.

Видео ИА «Север-пресс»

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