Медведь пытался напасть и на машину автора видео
В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа медведь попытался напасть на инкассаторов. Видеозапись сделала очевидец происшествия Марина Кадырова.
Инцидент произошел в 15 километрах от поселка Правохеттинский. На кадрах видно, что медведь бежит в сторону машин инкассаторов, которые не замечают животное. «Медведь бежит, ребята. Медведь! Сядьте в машины», — кричит им девушка. Мужчины успели залезть в автомобили и отблагодарили Кадырову. Однако после животное бросилось в сторону автомобиля самой девушки.
Видео ИА «Север-пресс»