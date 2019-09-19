Новый депутат ямальского Заксобрания дал первое обещание

Акушер-гинеколог Алексей Денисов, избранный 8 сентября депутатом Заксобрания ЯНАО, обещал не прогуливать заседания парламента. Об этом «URA.RU» сообщил сам медик.
Он отметил, что 19 сентября он обязательно придет на первое в этом сезоне заседание Заксобрания. «Я не пропущу ни одного заседания в течение года. Я считаю, что это очень достойная, ответственная и почетная работа», — сообщил «URA.RU» Денисов. Он подчеркнул, что волнения перед сегодняшним заседанием у него нет.
Депутат также отметил, что 18 сентября он вошел в комитет по соцполитике и ЖКХ, где рассматриваются, в том числе, вопросы здравоохранения. «Я включился в работу. Все те ожидания, которые были, уже начали в работе воплощаться», — добавил Денисов.
В ходе сегодняшнего заседания Заксобрания будут рассмотрены вопросы, касающиеся окружного бюджета, мер соцподдержки отдельных категорий граждан, туристской деятельности в округе, величины прожиточного минимума пенсионераов и другие.
В Салехарде 8 сентября прошли довыборы в Заксобрание ЯНАО. Депутатское кресло Елены Зленко освободилось после того, как она стала сенатором от Ямала. По результатам голосования победил единоросс Денисов. Он набрал 49,3% голосов избирателей. Вместе с ним в борьбе за место в ямальском парламенте боролись Людмила Журавлева (КПРФ), кандидат от ЛДПР Елена Смирных, справедливоросс Евгений Соколов и руководитель ямальского отделения «Казачьей партии РФ» Игорь Михайлюк.