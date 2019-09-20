19 сентября 2019
18 сентября 2019

В правительстве Ямала создают новое суперведомство

© Служба новостей «URA.RU»
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Структура будет вести бухгалтерский учет и заниматься финансовой отчетностьюФото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство Ямала по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова создает новую структуру — Централизованную бухгалтерию органов государственной власти округа. Соответствующие документы опубликованы на сайте регионального правительства.

«Правительство ЯНАО постановляет создать путем учреждения государственное казенное учреждение „Централизованная бухгалтерия органов государственной власти ЯНАО“», — говорится в документе. Новая структура будет заниматься ведением бухгалтерского учета и формированием бюджетной отчетности всех исполнительных органов правительства региона.

С 1 октября в штате бухгалтерии будут числиться 33 сотрудника, а после 1 января 2020 года — 54. Контролировать исполнение постановлений будет замгубернатора Ямала Альбина Свинцова.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе окружного правительства не удалось. Там пообещали предоставить ответ позднее.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Артюхов в ходе мартовского отчета заявил, что «аппарат ямальских чиновников раздут», и пообещал оптимизацию. В результате после внутреннего аудита было решено ликвидировать отделы кадров и бухгалтерии в ямальских департаментах.

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