В правительстве Ямала создают новое суперведомство

Правительство Ямала по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова создает новую структуру — Централизованную бухгалтерию органов государственной власти округа. Соответствующие документы опубликованы на сайте регионального правительства.
«Правительство ЯНАО постановляет создать путем учреждения государственное казенное учреждение „Централизованная бухгалтерия органов государственной власти ЯНАО“», — говорится в документе. Новая структура будет заниматься ведением бухгалтерского учета и формированием бюджетной отчетности всех исполнительных органов правительства региона.
С 1 октября в штате бухгалтерии будут числиться 33 сотрудника, а после 1 января 2020 года — 54. Контролировать исполнение постановлений будет замгубернатора Ямала Альбина Свинцова.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе окружного правительства не удалось. Там пообещали предоставить ответ позднее.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Артюхов в ходе мартовского отчета заявил, что «аппарат ямальских чиновников раздут», и пообещал оптимизацию. В результате после внутреннего аудита было решено ликвидировать отделы кадров и бухгалтерии в ямальских департаментах.