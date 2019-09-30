Двери и окна домов заблокированы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Жители улицы Полевой в Тюмени не смогли попасть во дворы своих домов из-за большого дорожного ремонта. Дорожники в буквальном смысле залили входные ворота и калитки асфальтом, сообщил «URA.RU» местный житель Михаил Рябинин. Ему повезло — дорожники успели заблокировать ворота только щебенкой.

«У меня автоматические ворота, 29 сентября их завалили щебнем, из-за этого они не смогли открыться», — рассказал он журналисту «URA.RU». По его словам, чтобы попасть на улицу, ему пришлось перелезать через забор. Там он увидел причину неисправности ворот, и попытался решить вопрос с рабочими, укладывавшими асфальт. На все претензии собственника дома те лишь развели руками — таков проект.

По наблюдениям Михаила, часть дверей частных домов уже «замурована» в асфальт. Высота, на которую дорожники нарастили полотно от прежнего уровня, около 25 см. «Мои ворота были установлены на 15 см от пола — для того, чтобы можно было без проблем открыть их зимой в снежные дни. Сейчас же мало того, что они не открываются, но и в дальнейшем не получится заехать/выехать на автомобиле в ограду из-за перепада высот», — отмечает он.

Закатанными в асфальт оказались также окна деревянных домов и двери небольших магазинов, и такая проблема у каждого второго здания. Креативный ремонт проводится на ул. Полевой на участке от ул. Ямской до ул. Пролетарской.

«Там, где засыпан гравий, его еще будет уплотнять виброкаток. В любом случае подрядчик, который находится все время на месте работы, готов исправить данную проблему, к нему может обратиться любой житель. До утра следующего дня все эти ситуации должны быть решены», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе администрации Тюмени.

Двери магазина открыть теперь невозможно Фото: группы соцсети «В контакте» «ЧС-Тюмень»

Здесь владельцу магазинчика повезло — он сможет убрать щебень Фото: группы соцсети «В контакте» «ЧС-Тюмень»

Окна частного дома оказались залиты асфальтом Фото: группы соцсети «В контакте» «ЧС-Тюмень»