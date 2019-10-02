В правительстве Ямала определились с главой нового суперведомства

Николай Еланцев стал директором Централизованной бухгалтерии органов государственной власти Ямала. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«В соответствии с приказом департамента финансов ЯНАО от 27 сентября 2019 года с 1 октября назначен директором ГКУ Еланцев Николай Сергеевич. В настоящий момент штат учреждения формируется», — сообщили в ведомстве. Ранее он занимал пост начальника управления по централизации бухгалтерского учета и отчетности окружного департамента финансов.
Сам Еланцев в беседе с «URA.RU» подтвердил информацию. «Предполагается консолидация бухгалтерий исполнительных органов государственной власти в одном казенном учреждении. Мы будем выполнять функции ведения бюджетного и бухгалтерского учета и формирование отчетности за указанные органы», — рассказал он.
По словам директора учреждения, в штат ведомства войдут специалисты, которые ранее работали в бухгалтериях различных окружных департаментов. «Тридцать три специалиста в этом году на начальном этапе, потому что сейчас мы уже обслуживаем пять органов исполнительной госвласти, в ноябре добавится еще три», — уточнил Еланцев.
Ранее губернатор Дмитрий Артюхов заявил, что «аппарат ямальских чиновников раздут», и пообещал оптимизацию. В результате после внутреннего аудита было решено ликвидировать отделы кадров и бухгалтерии в ямальских департаментах.