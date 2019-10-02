01 октября 2019
30 сентября 2019

В правительстве Ямала определились с главой нового суперведомства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги. Челябинск, бухгалтерия, калькулятор, деньги, накладные
Теперь заведовать деньгами всех правительственных учреждений будет одно ведомствоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Николай Еланцев стал директором Централизованной бухгалтерии органов государственной власти Ямала. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«В соответствии с приказом департамента финансов ЯНАО от 27 сентября 2019 года с 1 октября назначен директором ГКУ Еланцев Николай Сергеевич. В настоящий момент штат учреждения формируется», — сообщили в ведомстве. Ранее он занимал пост начальника управления по централизации бухгалтерского учета и отчетности окружного департамента финансов.

Сам Еланцев в беседе с «URA.RU» подтвердил информацию. «Предполагается консолидация бухгалтерий исполнительных органов государственной власти в одном казенном учреждении. Мы будем выполнять функции ведения бюджетного и бухгалтерского учета и формирование отчетности за указанные органы», — рассказал он.

По словам директора учреждения, в штат ведомства войдут специалисты, которые ранее работали в бухгалтериях различных окружных департаментов. «Тридцать три специалиста в этом году на начальном этапе, потому что сейчас мы уже обслуживаем пять органов исполнительной госвласти, в ноябре добавится еще три», — уточнил Еланцев.

Ранее губернатор Дмитрий Артюхов заявил, что «аппарат ямальских чиновников раздут», и пообещал оптимизацию. В результате после внутреннего аудита было решено ликвидировать отделы кадров и бухгалтерии в ямальских департаментах.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...