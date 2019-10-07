В результате происшествия никто не пострадал
В московском тоннеле загорелся пассажирский автобус. Видео с места события очевидцы опубликовали в соцсетях.
Пожар произошел на севере Москвы в Алабяно-Балтийском тоннеле из-за попавшего в ДТП автобуса. Сейчас движение в тоннеле закрыто в обе стороны. Точные обстоятельства происшествия пока неизвестны.
По информации пресс-службы МЧС по Москве, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. «Удалось не допустить распространения огня и ликвидировать загорание», — сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ведомство. По предварительным данным, пострадавших нет.
Видео: marinaaa_si / Instagram