На Ямале замглавы Счетной палаты покинет пост после конфликта с начальством

Ирина Пряженникова работала в структуре с 2006 года Фото: depositphotos.com

Заместитель председателя Счетной палаты ЯНАО Ирина Пряженникова официально покинет свою должность с 1 января 2020 года. Документ о сложении полномочий был опубликован на сайте окружного Заксобрания. Ранее сообщалось о конфликте специалиста с главой ведомства Владимиром Свидловым.

«Законодательное Собрание ЯНАО постановляет досрочно освободить от должности заместителя председателя Счетной палаты ЯНАО Пряженникову Ирину Анатольевну с 1 января 2020 года на основании ее письменного заявления», — сообщается в постановлении. Об итогах голосования депутатов Заксобрания ЯНАО по вопросу в документе не сообщается.

Ирина Пряженникова работала в Счетной палате региона с 2006 года. Она замещала должности главного специалиста отдела подготовки представлений и предписаний, начальника отдела, помощника председателя, руководителя аппарата. В июне 2012 года она стала зампредседателя Счетной палаты ЯНАО. Летом 2018 года окружной парламент переназначил ее на эту же должность сроком на шесть лет.

Ранее «URA.RU» сообщало, что официально Пряженникова покидает свой пост по собственному желанию. Однако инсайдеры агентства уточняли, что у специалиста был конфликт с председателем ведомства Владимиром Свидловым, который мог повлиять на решение о прекращении полномочий.