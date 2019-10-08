Лидерству Ямала в алкорейтинге нашлось объяснение

По словам главврача Ямальского центра медпрофилактики Сергея Токарева, в алкорейтинге не учли «контрафакт» и приезжих Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Лидерство Ямала в рейтинге регионов России по покупкам алкоголя обеспечили вахтовики. Таким мнением с «URA.RU» поделился главврач Ямальского центра медпрофилактики Сергей Токарев.

Ямал оказался среди одиннадцати регионов России, где жители покупают за год больше 20 литров алкоголя на человека. В числе самых активных покупателей также находятся Мурманская и Московская области, Карелия, республика Коми, Ненецкий округ, Камчатка, Колыма (Магаданская область) и Хабаровский край.

«Показатель рассчитывается Росстатом на душу населения, постоянно проживающего в регионе без учета пришлого населения. При этом на Ямале существенную долю продаж формируют приезжие — лица вахтового труда, трудящиеся в различных отраслях и организациях», — отметил Токарев.

Он также добавил, что, если учитывать их, а не только ямальцев-резидентов в формуле расчёта продаж на душу населения, получится совершенно иная картина: «Однако это не значит, что мы не принимаем во внимание данную статистику, а только подтверждает нашу твёрдую решимость активного продвижения антиалкогольных мер в регионе», — подчеркнул эксперт.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов уже пообещал сложности владельцам алкомаркетов, которые находятся во дворах жилых домов. В регионе также обсуждается вариант ограничения времени продажи спиртного. Снижение потребления алкоголя и популяризации здорового образа жизни проходит в рамках нацпроекта «Демография».