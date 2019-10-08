Уральцы оказались в числе регионов-лидеров по покупкам алкоголя

Ямал оказался среди одиннадцати регионов России, где жители покупают за год больше 20 литров алкоголя на человека. Расчеты предоставили аналитики РБК со ссылкой на ежеквартальные сведения Росалкогольрегулирования за 2016—2019 годы.
В инфографике приведены все 85 субъектов страны с ранжированием по розничной продаже алкоголя (кроме пива и алкогольных коктейлей) за год на одного совершеннолетнего жителя. Все регионы были разделены на четыре группы по объему покупок. В итоге меньше всего алкоголя покупают в Чечне — в среднем по 200 мл на одного человека. Больше всего в Сахалинской области (26,9 л).
В число самых активных регионов-покупателей также вошли Мурманская и Московская области, Карелия, республика Коми, Ненецкий округ, Ямал, Камчатка, Колыма (Магаданская область) и Хабаровский край. В этих субъектах в среднем за год один совершеннолетний человек покупает больше 20 литров спиртного.
Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов пообещал сложности собственникам алкомаркетов, которые открывают магазины во дворах жилых домов в округе. Сейчас в ЯНАО обсуждают вариант ограничения продажи алкоголя, который позволит решить эту проблему. На данный момент продавать спиртное нельзя с 22:00 до 10:00. Если поправки примут, торговать нельзя будет с 20:00 до 12:00. Задача по снижению потребления алкоголя и популяризации здорового образа жизни поставлена в национальном проекте «Демография».