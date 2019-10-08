Уральцы оказались в числе регионов-лидеров по покупкам алкоголя

На Ямале с 2016 по 2019 годы среднестатистический житель за год покупал больше 20 литров алкоголя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Ямал оказался среди одиннадцати регионов России, где жители покупают за год больше 20 литров алкоголя на человека. Расчеты предоставили аналитики РБК со ссылкой на ежеквартальные сведения Росалкогольрегулирования за 2016—2019 годы.

В инфографике приведены все 85 субъектов страны с ранжированием по розничной продаже алкоголя (кроме пива и алкогольных коктейлей) за год на одного совершеннолетнего жителя. Все регионы были разделены на четыре группы по объему покупок. В итоге меньше всего алкоголя покупают в Чечне — в среднем по 200 мл на одного человека. Больше всего в Сахалинской области (26,9 л).

В число самых активных регионов-покупателей также вошли Мурманская и Московская области, Карелия, республика Коми, Ненецкий округ, Ямал, Камчатка, Колыма (Магаданская область) и Хабаровский край. В этих субъектах в среднем за год один совершеннолетний человек покупает больше 20 литров спиртного.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов пообещал сложности собственникам алкомаркетов, которые открывают магазины во дворах жилых домов в округе. Сейчас в ЯНАО обсуждают вариант ограничения продажи алкоголя, который позволит решить эту проблему. На данный момент продавать спиртное нельзя с 22:00 до 10:00. Если поправки примут, торговать нельзя будет с 20:00 до 12:00. Задача по снижению потребления алкоголя и популяризации здорового образа жизни поставлена в национальном проекте «Демография».