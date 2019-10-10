Стало известно, когда стартует главный проект в зауральском поселке с особым статусом

Первый индустриальный парк, расположенный за пределами Кургана, начнут строить в следующем году. Располагаться он будет в поселке Варгаши, который премьер Дмитрий Медведев наделил особым статусом — территории опережающего развития (ТОР). О сроках старта проекта сообщил губернатор региона Вадим Шумков.
«Участок в 28 га, проектирование там завершено, в следующем году начинаем сети там строить», — цитирует губернатора ТАСС. На территории промышленного парка в поселке Варгаши могут разместиться два крупных завода или около девяти малых и средних предприятий.
Ранее «URA.RU» писало, что на момент представления проекта ТОР в Варгашах премьеру Медведеву там предполагалось создание пиролизного комплекса по изготовлению древесного угля, мельницы производительностью 300 т/сутки, мини-пекарни, производства по переработке мясных полуфабрикатов, масличных культур и другое. В поселке появится более 200 рабочих мест. Инвестиции привлекут в объеме 880 млн рублей. Благодаря новым инвесторам снизится зависимость от единственного градообразующего предприятия в Варгашах.
Помимо Варгашей, статус ТОР присвоен также городам Катайску и Далматово. Инвесторам обещают льготные ставки по налогам, помощь в подготовке кадров.