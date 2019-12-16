В Зауралье поселок грозят оставить без отопления посреди зимы

Батареи могут стать холодными уже в феврале Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

У единственной котельной поселка Курорт «Озеро Медвежье» в Петуховском районе Курганской области, где проживает около 700 человек, запаса угля хватит до февраля. Денег на покупку топлива у теплоснабжающей организации нет. Сайт teplokurort.ru в режиме реального времени ведет обратный отсчет дней, оставшихся до вынужденной остановки теплоснабжения.

По словам представителя ООО «Теплокурорт», проблемы в работе котельной вызваны ветхим состоянием муниципальных теплосетей, в которых теряется две трети вырабатываемого тепла. «Теплоснабжающая организация производит в полтора раза больше тепловой энергии, чем нужно, и сжигает лишний уголь — 1200 тонн за три отопительных сезона с 2016 года по 2019 год. По состоянию на 31 декабря 2018 года, убыток котельной составил 11,6 млн рублей, что привело к долгам за электроэнергию и аресту расчетного счета», — сообщил собеседник «URA.RU». Предбанкротное состояние теплоснабжающей организации подтверждается данными интернет-портала «Федресурс».

Глава Петуховского района Игорь Арзин заявил «URA.RU», что ситуация находится под контролем, и заверил, что районные власти не допустят прекращения подачи тепла.

Новая котельная поселка Курорт введена в эксплуатацию в 2016 году. Утверждается, что «все затраты (24,6 млн рублей) профинансированы инвестором без привлечения государственных средств и без увеличения тарифа для населения». Ранее «URA.RU» сообщало о сложностях с отоплением поселка Курорт. В ноябре 2017 года областной бюджет выделил около 3 млн рублей на реконструкцию теплосетей. Произведена замена 800 метров изношенных участков теплотрассы, реконструкции подлежат еще 4,5 км старых коммуникаций.