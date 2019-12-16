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В Зауралье поселок грозят оставить без отопления посреди зимы

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд ОНФ по проблемным домам. Курган, тепло в доме, жилец дома, батарея отопления
Батареи могут стать холодными уже в февралеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

У единственной котельной поселка Курорт «Озеро Медвежье» в Петуховском районе Курганской области, где проживает около 700 человек, запаса угля хватит до февраля. Денег на покупку топлива у теплоснабжающей организации нет. Сайт teplokurort.ru в режиме реального времени ведет обратный отсчет дней, оставшихся до вынужденной остановки теплоснабжения.

По словам представителя ООО «Теплокурорт», проблемы в работе котельной вызваны ветхим состоянием муниципальных теплосетей, в которых теряется две трети вырабатываемого тепла. «Теплоснабжающая организация производит в полтора раза больше тепловой энергии, чем нужно, и сжигает лишний уголь — 1200 тонн за три отопительных сезона с 2016 года по 2019 год. По состоянию на 31 декабря 2018 года, убыток котельной составил 11,6 млн рублей, что привело к долгам за электроэнергию и аресту расчетного счета», — сообщил собеседник «URA.RU». Предбанкротное состояние теплоснабжающей организации подтверждается данными интернет-портала «Федресурс».

Глава Петуховского района Игорь Арзин заявил «URA.RU», что ситуация находится под контролем, и заверил, что районные власти не допустят прекращения подачи тепла.

Новая котельная поселка Курорт введена в эксплуатацию в 2016 году. Утверждается, что «все затраты (24,6 млн рублей) профинансированы инвестором без привлечения государственных средств и без увеличения тарифа для населения». Ранее «URA.RU» сообщало о сложностях с отоплением поселка Курорт. В ноябре 2017 года областной бюджет выделил около 3 млн рублей на реконструкцию теплосетей. Произведена замена 800 метров изношенных участков теплотрассы, реконструкции подлежат еще 4,5 км старых коммуникаций.

На сайте ООО «Теплокурорт» запустили обратный отсчет до того момента, когда закончится уголь
Фото: скрин сайта teplokurort.ru
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