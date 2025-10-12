Ночью 12 октября приграничные районы Курской области вновь подверглись сериям атак со стороны украинских беспилотников. В результате погиб пожилой мужчина, трое человек, включая подростка, получили ранения. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил о произошедшем и призвал жителей к бдительности. Более подробно о произошедшем — в материале URA.RU.
Погиб 81-летний мужчина
Первое сообщение о трагедии поступило из Суджанского района. По словам Хинштейна, в селе Нижнемахово вражеский FPV-дрон атаковал движущийся мотоцикл. «К огромной скорби, погиб 81-летний мужчина. Самые глубокие соболезнования семье. Невосполнимая утрата», — написал глава региона в своем telegram-канале.
Он подчеркнул, что ситуация в приграничье остается опасной: «Варварские атаки врага не прекращаются. Пожалуйста, воздержитесь от возвращения в приграничье — это все еще крайне опасно».
Трое пострадавших в Беловском районе
Позже губернатор сообщил о новом ударе по Беловскому району. В результате атаки БПЛА ранения получили три человека, среди которых — 15-летний подросток. «У парня минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения левой кисти и обеих ног. У 57-летней женщины — осколочные ранения. 47-летний мужчина в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь», — сообщил Хинштейн.
Глава региона вновь обратился к жителям с просьбой не посещать приграничные территории: «До сих пор крайне небезопасно! Пожалуйста, не рискуйте своей жизнью».
Под прицелом трасса Рыльск–Льгов
По данным губернатора, ночью под удар попал участок трассы Рыльск–Льгов. В районе между Рыльском и селом Ивановское зафиксированы серии атак дронов на автомобили. «Принято решение ограничить движение на этом отрезке дороги и выезд на трассу из населенного пункта Степановка», — уточнил Хинштейн.
Он подчеркнул, что эта мера временная, но необходимая: «Решение об ограничении движения принято в целях безопасности. Пожалуйста, будьте крайне осторожны!»
