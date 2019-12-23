На Ямале подростки подложили зажженную петарду в карман ребенку

Полиция и родители пострадавших ищут хулиганов Фото: скриншот видео, YouTube

В Ноябрьске ищут подростков, которые сунули в карман младшего школьника зажженную петарду. В результате происшествия ребенок был сильно напуган, пострадала его верхняя одежда.

«В ребенка семи лет кинула петарду группа детей примерно 10-12 лет», — сообщила в группе «Происшествия. Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте» Ирина Ефремова. По словам женщины, инцидент произошел возле ДК Нефтяник у ледяной чаши. Как пояснила женщина, камеры, установленные на ДК, не помогли, поэтому она намерена обратиться в другие окрестные учреждения.

В пресс-службе УМВД по ЯНАО пояснили, что родители пострадавшего ребенка 21 декабря обратились к участковому уполномоченному полиции с просьбой помочь отыскать хулиганов. «Оперативно установить личность того, кто сунул петарду в карман ребенку, не удалось, — рассказали „URA.RU“ в пресс-службе ведомства. — По факту обращения ведется проверка, поиски виновных в совершении опасного деяния продолжаются».