Тюменские власти придумали, как бесплатно помочь инвалидам

Около тысячи тюменцев стали в 2019 году добровольцами центра «Волонтеры культуры». Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе правительства области. Одной из основных задач для добровольцев стало вовлечение инвалидов в культурное пространство региона.
Один из таких проектов — «Предназначение», благодаря которому люди с ограниченными возможностями стали артистами инклюзивного спектакля «Дежавю». Показ прошел в Тюменском драматическом театре в ноябре 2019 года. В течение полугода подготовки к премьере волонтеры помогали инвалидам раскрыть свои творческие способности.
Кроме того, активисты работали в таких проектах, как «Тактильная книга» — направлен на изготовление книг для незрячих людей; «Краски жизни» — проведение творческих мастер-классов для детей, находящихся на длительном лечении; «Театр детей инвалидов» и других.
Тюменский опорный центр «Волонтеры культуры» был создан в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Культура».