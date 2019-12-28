Полицейских начальников из Омской области готовят к переезду в Тюмень

В тюменской полиции могут произойти серьезные кадровые перестановки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместители экс-начальника УМВД по Омской области Леонида Коломийца могут продолжить службу в Тюмени. Об этом «URA.RU» рассказал инсайдер, знакомый с ситуацией. По его словам, силовики уже готовятся к переезду.

«Новость о переводе Коломийца нас не удивила. Об этом говорили уже давно. Ну и то, что его заместителей также отправят в Тюмень, тоже логично. В Омске у них хороший союз сложился, криминала стало поменьше. Вообще, он нормальный руководитель», — сообщил агентству один из сотрудников омской полиции на условиях анонимности.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области от комментариев по поводу возможных кадровых перестановок отказались. Узнать подробности в омской полиции по телефону не удалось: там попросили направить информационный запрос.

О том, что в тюменской полиции готовятся к большим перестановкам, говорит и недавнее назначение бывшего заместителя начальника УМВД по Тюменской области Андрея Вырвича на должность начальника полицейского главка Хабаровского края.

Ранее «URA.RU» писало о том, что руководителем УМВД по Тюменской области назначен бывший глава омской полиции Леонид Коломиец. Он сменил на посту генерал-майора Юрия Алтынова, который стал фигурантом уголовного дела и сейчас находится под домашним арестом.