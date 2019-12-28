В Тюмени придумали, как оставить без работы юристов и бухгалтеров

Программа предназначена заменить низкоквалифицированный труд Фото: unsplash.com

Трое молодых тюменских ученых разработали программный модуль, который может лишить работы юристов и бухгалтеров с низкой квалификацией. Цифровой алгоритм позволяет выявлять недочеты в договорах и оценивать риски для заключающих их сторон. Об этом «URA.RU» рассказал один из его создателей Михаил Карпов.

«В университете нам приходится заключать договора с контрагентами на проведение различных исследовательских работ, и это всегда тяжелая рутина, которая отнимает очень много времени. Мы с коллегами, Марией Куниловской и Даниилом Лобунцовым, решили автоматизировать процесс и создали модуль для системы электронного документооборота», — рассказал он агентству. И отметил, что разработка нацелена на то, чтобы выявить недостатки документации на первом этапе и ускорить процесс делопроизводства. Сейчас алгоритм отрабатывается с помощью баз госзакупок.

Целевая аудитория разработки — предприниматели, которые смогли бы отказаться о услуг, требующий низкой квалификации. «Мы не надеемся полностью заменить юриста или бухгалтера, поскольку система находит создана для замены их рутинной работы, однако не может заменить творческую работу специалистов». Программный код планируется зарегистрировать в течении трех лет.

Юристы пока не видят в программе угрозы. «Если создание программы сопровождают сильные договорные юристы, а их можно пересчитать по пальцам, то возможно этот продукты имел бы значение для рынка в целом. Если он действительно качественно разработанный, то сможет подстегнуть и как-то урегулировать рынок. А если просто оперирует данными из скачанных баз, то никакого интереса программа для юристов не представляет», — отметил юрист и старший преподаватель РАНХиГС Всероссийского государственного университета юстиции Андрей Некрасов.