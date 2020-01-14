На Ямале ожидается резкое похолодание

Резкое понижение температуры произойдет на Ямале 15 января. По данным Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы РФ, столбики термометров опустятся местами до -30 градусов С, ночью при прояснениях — до -39 градусов С.
В большинстве районов округа ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха не станет экстремальной — днем -15 -20 градусов С, ночью -24 -29 градусов С. «Прогнозируется переменная облачность, небольшой умеренный снег, метель, изморозь», — говорится в сообщении метеорологов.
При этом во вторник, 14 января, на Ямале действует режим штормового предупреждения в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Однако вероятность чрезвычайных ситуаций связана с сильным порывистым ветром в Тазовском, Красноселькупском, Пуровском и Надымском районе, где порывы могут достигать 16 метров в секунду.
К окончанию рабочей недели ожидается усиление ветра, порывами до 20 метров в секунду, метели. При этом температура воздуха уже в пятницу будет колебаться в пределах -15 -19 днем, -17 — 22 ночью, в отдельных районах — до -7 -12 градусов С.
Информации об ограничении дорожного движения или занятий в школах в связи с метелями и резким похолоданием пока не поступало. Об изменении ситуации будет сообщено дополнительно.
Ранее Росгидрометцентр сообщил о том, что ямальцам, как и жителям других арктических регионов, стоит ожидать резких перепадов температуры. Связано это с участившимися процессами прохождения теплых воздушных масс из северной Атлантики на восток России.