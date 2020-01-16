Количество публикаций о работе правительства Курганской области в интернете возрастет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В интернете количество материалов о работе курганского правительства в этом году возрастет в три раза. При этом общая сумма финансирования на освещение работы чиновников снизится на 15 млн рублей. Информация размещена на сайте финансового управления Курганской области.

«Количество информационных материалов, опубликованных в сети интернет в 2020 году — 15300 единиц», — указано в качестве целевых индикаторов к государственной программе Курганской области «Основные направления информационной политики». Двумя годами ранее и в 2021 году аналогичные показатели указаны в объеме — 5300 материалов.

По остальным СМИ — печатным, телевизионным — объем вещания и публикаций не изменится. На региональном ТВ о работе правительства расскажут в течение 3500 минут (58 часов), в газетах выйдет объем информации равной 266 страницам газеты формата А3.

«PR — неотъемлемая часть работы власти. Речь идет не только о положительных материалах, но и об информировании граждан, что в случае властей позволяет избегать многих конфликтных ситуаций», — прокомментировал «URA.RU» политолог Александр Безделов.

На государственную программу Курганской области «Основные направления информационной политики» в этом году в бюджете заложено 42,7 млн рублей. В 2019 году сумма составляла 58 млн рублей.

На сайте госзакупок департамент информационной и внутренней политики Курганской области уже разместил закупки в СМИ почти на 10 млн рублей. В пресс-службе правительства оперативный комментарий получить не удалось. Направлен письменный запрос.

Ранее «URA.RU» писало, что расходы бюджета в 2020 году на курганского губернатора и чиновников выросли почти в два раза — до 2,9 млрд рублей. Это на 1,3 млрд рублей больше по сравнению с 2019 годом.