«Уральские пельмени» попытались отобрать бизнес у Нетиевского

Коллектив «Уральских пельменей» попытался в счет погашения долгов забрать у Сергея Нетиевского долю в его компании «Идея Фикс Медиа». Как стало известно «URA.RU», накануне Преображенский районный суд Москвы отказал артистам в требованиях.
«У компании есть долг перед „Уральскими пельменями“, она погасила его где-то на 90 процентов, но остался небольшой „хвостик“. И товарищи решили через суд забрать у меня долю 50% в бизнесе вместо денег. Но им отказали, — сказал „URA.RU“ Сергей Нетиевский. — Контроль над компанией очень важен [директору „Пельменей“] Евгению Орлову, так от нее к нему исходят претензии о возврате активов свыше 100 млн рублей, которые он вывел, затем скрыл документацию и был уволен».
Евгений Орлов в беседе с «URA.RU» сообщил, что по указанным обязательствам Нетиевский выплатил «Пельменям» 5,3 млн рублей, неоплаченная сумма составляет еще 400 тысяч рублей. Именно за нее артисты хотели забрать долю в бизнесе у своего экс-директора.
«На самом деле у этой компании нет никаких проектов, а ее счета арестованы более года. Это пустышка, но именно с нее Нетиевский засыпает нас различными исками. Мы нащупали, что ради нее, то есть ради того, чтобы судиться с коллективом, он готов исполнить законное решение суда. Мы уважаем решение суда и будем ждать от Неитевского дальнейших выплат», — сказал «URA.RU» Евгений Орлов.
Сергей Нетиевский покинул «Уральские пельмени» в 2015 году. После этого стороны начали обвинять друг друга в финансовых махинациях, рейдерстве, выводе средств.