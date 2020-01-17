Работники курганского предприятия употребляют добытую глину вместо лекарства

Бентонитовая глина, которую добывают в Курганской области, безопасна Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Зауралье некоторые сотрудники предприятия «Бентонит» при проблемах с желудком используют глину как лекарство. Об этом «URA.RU» рассказали на предприятии в подтверждение безопасности продукции.

«Возможно, такое заявление звучит неправдоподобно, но некоторые наши сотрудники при проблемах с желудком используют бентонитовую глину, как альтернативу препарату „Смекта“», — пояснил «URA.RU» директор ООО «Бентонит» Владислав Жоголев.

Он добавил, что бентонитовую глину Таганского месторождения, которая перерабатывается, в том числе, на заводе в селе Введенском, поставляют французской фармацевтической компании. Вся продукция предприятия имеет паспорта безопасности и экспертные заключения. «Ежегодно на медосмотр направляются все рабочие предприятия. Работников с подозрением на профессиональное заболевание не выявлено», — уточнил Жоголев.

Комментарий руководства «Бентонита» был дан СМИ после публикации о выбросах с предприятия. Курганцы разместили видео: в селе Введенском снег из белого превратился в серый. Звучали версии про нарушение технологии. На заводе признали, что сбой был после остановки оборудования на новогодние каникулы. «После запуска всех мощностей произошел разовый выброс. Сразу после этого технологическая линия была остановлена для поиска и устранения причин пыления», — уточнили на заводе.

Для проверки на предприятие также выезжали специалисты департамента природных ресурсов. Ситуация отрабатывается управлениями Росприроднадзора и Роспотребнадзора совместно с природоохранной прокуратурой.