Понедельник, 23 марта, — 103-й день с момента выявления первого случая заражения коронавирусом в китайском городе Ухань (12 декабря) и 12-й — с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения вспышки COVID-19 пандемией (11 марта).
Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, количество заразившихся составляет 343 560 (+35 879 за сутки). Скончались от коронавируса 14739 человек (+1633). От болезни излечились 97344 пациента (+3726).
На первом месте по количеству случаев заражения инфекцией до сих пор остается Китай (81 405, + 376 за сутки). На втором месте — Италия (59 138, +5 560), на третьем — США (35 352, + 9 323). Далее в списке идут Испания, Германия и Иран, где количество заболевших преодолело отметку в 20 тысяч человк.
Что происходит в России?
Появилась информация, что в Москве МВД готовит план на случай закрытия въезда в Москву и введения в столице комендантского часа. О ситуации в столице и вводе войск в город рассказал мэр Сергей Собянин. Тем временем, в Кремле оценили возможный уход президента РФ Владимира Путина на удаленную работу.
Сразу несколько российских ведомств поделились новостями о болезни. Так, в Минпромторге объявили, что швейные предприятия запустили производство многоразовых медицинских масок, В Минздраве рассказали о вреде коронавируса для курильщиков, а также объяснили, как укреплять здоровье во время карантина. А Минкульт рекомендовал кинотеатрам прекратить работу.
В сложившейся ситуации юрист рассказала, как получить отсрочку по кредиту из-за коронавируса. А в Ростуризме объяснили, что делать туристу, если его путешествие отменили из-за эпидемии.
А в мире?
Европейские государства ужесточают меры по предотвращению распространения эпидемии. Так, Испания на месяц
Активно борются с коронавирусом и восточные государства. Саудовская Аравия
За последние часы болезнь коснулась ряда знаменитостей. Так, в тюрьме коронавирусом заболел
Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель объявила об уходе на карантин из-за коронавируса. Политик приняла такое решение после того, как стало известно, что она контактировала с инфицированным врачом.
Что дальше?
Из-за ситуации с коронавирусом голосование по поправкам в Конституцию могут перенести на лето.
Международный олимпийский комитет сообщил, что
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