Несколько российских ведомств поделились новостями о коронавирусе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Понедельник, 23 марта, — 103-й день с момента выявления первого случая заражения коронавирусом в китайском городе Ухань (12 декабря) и 12-й — с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения вспышки COVID-19 пандемией (11 марта).

Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, количество заразившихся составляет 343 560 (+35 879 за сутки). Скончались от коронавируса 14739 человек (+1633). От болезни излечились 97344 пациента (+3726).

На первом месте по количеству случаев заражения инфекцией до сих пор остается Китай (81 405, + 376 за сутки). На втором месте — Италия (59 138, +5 560), на третьем — США (35 352, + 9 323). Далее в списке идут Испания, Германия и Иран, где количество заболевших преодолело отметку в 20 тысяч человк.

Что происходит в России?

Появилась информация, что в Москве МВД готовит план на случай закрытия въезда в Москву и введения в столице комендантского часа. О ситуации в столице и вводе войск в город рассказал мэр Сергей Собянин. Тем временем, в Кремле оценили возможный уход президента РФ Владимира Путина на удаленную работу.

Сразу несколько российских ведомств поделились новостями о болезни. Так, в Минпромторге объявили, что швейные предприятия запустили производство многоразовых медицинских масок, В Минздраве рассказали о вреде коронавируса для курильщиков, а также объяснили, как укреплять здоровье во время карантина. А Минкульт рекомендовал кинотеатрам прекратить работу.

В сложившейся ситуации юрист рассказала, как получить отсрочку по кредиту из-за коронавируса. А в Ростуризме объяснили, что делать туристу, если его путешествие отменили из-за эпидемии.

А в мире?

Европейские государства ужесточают меры по предотвращению распространения эпидемии. Так, Испания на месяц ограничивает въезд из-за пределов Евросоюза, в Германии запретили собираться больше, чем по двое, а в Великобритании 1,5 млн граждан рекомендовали не покидать дома. Сложившуюся ситуацию оценили в Чехии, где считают, что Евросоюз может закрыть границы на два года.

Активно борются с коронавирусом и восточные государства. Саудовская Аравия ввела комендантский час. В ОАЭ приостановили все пассажирские авиарейсы . А в Израиле закрылась для посещения Храмовая гора в Иерусалиме.

За последние часы болезнь коснулась ряда знаменитостей. Так, в тюрьме коронавирусом заболел голливудский продюсер Харви Вайнштейн , которого 11 марта приговорили к 23 годам по обвинению в изнасиловании и принуждении к сексу. О заражении также сообщил испанский оперный певец Пласидо Доминго .

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель объявила об уходе на карантин из-за коронавируса. Политик приняла такое решение после того, как стало известно, что она контактировала с инфицированным врачом.

Что дальше?

Из-за ситуации с коронавирусом голосование по поправкам в Конституцию могут перенести на лето.

Международный олимпийский комитет сообщил, что примет решение о возможном переносе Олимпиады-2020 через 4 недели. Однако Канада уже отказалась от участия в мероприятии.