На Ямале уволили рабочего, подделав его подпись в заявлении

Работника «Горковского рыбозавода» (Шурышкарский район ЯНАО) уволили, подделав его подпись. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
«Установлен факт подложности подписи работника в заявлении, что подтвердилось заключением почерковедческой экспертизы, а так же свидетельскими показаниями», — говорится в сообщении ведомства.
По словам специалистов прокуратуры, в конце ноября 2019 года работника уволили на основании якобы заявления по собственному желанию. Сотрудники надзорного ведомства обратились с иском в суд. «Требования прокуратуры полностью удовлетворены, работник восстановлен», — отметили в прокуратуре. Там добавили, что рабочему выплатили также зарплату за вынужденный прогул — свыше 70 тысяч рублей.
Получить оперативный комментарий на предприятии не удалось. Генеральный директор Игорь Зайцев оказался в отпуске, а замещающий его сотрудник — не взял трубку. Был направлен официальный запрос. Ответ на момент публикации не поступил.