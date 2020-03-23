22 марта 2020
20 марта 2020
19 марта 2020

На Ямале уволили рабочего, подделав его подпись в заявлении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Выплата заработной платы. Екатеринбург, трудовая книжка, трудоустройство, работа, квитанция, вакансии, увольнение с работы, увольнение работника, отдел кадров
Работнику за незаконное увольнение выплатили более 70 тысяч рублей и восстановили в должностиФото: Анна Майорова © URA.RU

Работника «Горковского рыбозавода» (Шурышкарский район ЯНАО) уволили, подделав его подпись. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Установлен факт подложности подписи работника в заявлении, что подтвердилось заключением почерковедческой экспертизы, а так же свидетельскими показаниями», — говорится в сообщении ведомства.

По словам специалистов прокуратуры, в конце ноября 2019 года работника уволили на основании якобы заявления по собственному желанию. Сотрудники надзорного ведомства обратились с иском в суд. «Требования прокуратуры полностью удовлетворены, работник восстановлен», — отметили в прокуратуре. Там добавили, что рабочему выплатили также зарплату за вынужденный прогул — свыше 70 тысяч рублей.

Получить оперативный комментарий на предприятии не удалось. Генеральный директор Игорь Зайцев оказался в отпуске, а замещающий его сотрудник — не взял трубку. Был направлен официальный запрос. Ответ на момент публикации не поступил.

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...