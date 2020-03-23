Борьба с коронавирусом усилила позиции ямальского замгубернатора

Татьяна Бучкова является главой оперативного штаба по профилактике завоза коронавируса Фото: Анна Майорова @URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Введение в ЯНАО режима повышенной готовности по коронавирусу помогло упрочить позиции заместителя главы региона Татьяны Бучковой, курирующей здравоохранение, сообщают знакомые с ситуацией источники URA.RU. По информации собеседников, на ситуацию повлиял успех противоэпидемиологических мероприятий в регионе.

«Не только на Ямале, но и в соседних регионах видят, что действия властей ЯНАО в борьбе с коронавирусом дали результат, — рассказал инсайдер URA.RU. — Это усиливает не только губернатора Дмитрия Артюхова, но и глав, напрямую задействованных в работе оперштаба и реализации его мероприятий». По словам собеседника, речь идет прежде всего о заместителе губернатора Татьяне Бучковой, курирующей вопросы здравоохранения и возглавляющей оперативный штаб.

Собеседник пояснил, что мероприятий в рабочем графике замгубернатора прибавилось. «Ей приходится работать больше, чем в обычном режиме, увеличилось количество встреч и совещаний», — пояснил источник.

Получить оперативный комментарий представителей правительства ЯНАО не удалось. Косвенно на усиление Бучковой указывает и то, что, согласно постановлению губернатора, она ежедневно предоставляет ему доклад о положении дел с коронавирусом.

По обновленной информации оперштаба, опубликованной в официальных каналах в Viber и Telegram, в регионе не было зафиксировано ни одного случая коронавируса. Под наблюдением медиков в больницах находятся 22 человека, ранее находившихся в контакте с заболевшими, 332 ямальца — на карантине в режиме самоизоляции.

Ранее URA.RU рассказывало об аналогичной ситуации в Югре, где вице-губернатор Александр Тиртока усилил свой аппаратный вес на фоне борьбы с коронавирусом. Чиновник до своего назначения в прошлом году почти 13 лет возглавлял окружное управление МЧС.