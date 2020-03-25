24 марта 2020
23 марта 2020

В аптеках Тюмени закончились маски. Ждать минимум две недели

© Служба новостей «URA.RU»
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Кассир магазина
В свободной продаже маски в Тюмени могут появиться только через две неделиФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В аптеках Тюмени закончились медицинские маски на фоне эпидемии коронавируса. Об этом во время онлайн-брифинга заявила замгубернатора региона Ольга Кузнечевских. По словам чиновницы, сказать, когда маски вновь появятся в свободной продаже, сложно.

«Это может быть через 10 дней, а может и через две недели. Сложно сказать. Аптеки являются самостоятельными юрлицами и поставками средств защиты занимаются сами», — отметила Кузнечевских, отвечая на вопросы журналистов.

Кузнечевских заверила, что власти в полной мере обеспечивают медицинскими масками всех тех, кто непосредственно работает с потенциальными больными коронавирусом. «Это сотрудники Роспотребнадзора, органов внутренних дел, медики», — пояснила она.

По состоянию на 25 марта в Тюменской области два заболевших опасным вирусом. Один из них находится в стабильно тяжелом состоянии из-за сопутствующих заболеваний. Второй чувствует себя хорошо.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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