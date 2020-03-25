В свободной продаже маски в Тюмени могут появиться только через две недели Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В аптеках Тюмени закончились медицинские маски на фоне эпидемии коронавируса. Об этом во время онлайн-брифинга заявила замгубернатора региона Ольга Кузнечевских. По словам чиновницы, сказать, когда маски вновь появятся в свободной продаже, сложно.

«Это может быть через 10 дней, а может и через две недели. Сложно сказать. Аптеки являются самостоятельными юрлицами и поставками средств защиты занимаются сами», — отметила Кузнечевских, отвечая на вопросы журналистов.

Кузнечевских заверила, что власти в полной мере обеспечивают медицинскими масками всех тех, кто непосредственно работает с потенциальными больными коронавирусом. «Это сотрудники Роспотребнадзора, органов внутренних дел, медики», — пояснила она.

По состоянию на 25 марта в Тюменской области два заболевших опасным вирусом. Один из них находится в стабильно тяжелом состоянии из-за сопутствующих заболеваний. Второй чувствует себя хорошо.