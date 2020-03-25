Президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением перед россиянами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Сегодня 25 марта, среда. И вот главные новости к этому часу:

Политика и экономика

Президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением к россиянам. В нем глава государства сообщил о переносе даты голосования по Конституции РФ с 22 апреля на неопределенный срок.

В условиях кризиса гражданам России необходима поддержка, заявил Владимир Путин. В связи с этим он предложил правительству список мер, нацеленный на помощь россиянам в период экономического кризиса и угрозы коронавируса. Среди них — объявление нерабочим периода с 28 марта по 5 апреля.

Расходы россиян начали аномально расти из-за пандемии коронавируса. Только на продукты за неделю граждане потратили дополнительно 20 миллиардов рублей. В целом, с предыдущей неделей расходы увеличились на 5,5%.

Торговые центры, магазины, кафе и салоны красоты в России теряют от десятков тысяч до миллионов рублей в день. Карантин оставляет без денег многие отрасли — в СМИ рассказали, сколько каждая конкретно.

Эксклюзив

Несмотря на тяжелую ситуацию из-за коронавируса и кризиса в стране, работодатели обязаны платить своим работникам. Мы разобрались, как оплачивается карантин, какая зарплата при неполном рабочем дне или на удаленке и что положено за простой на производстве.

Освобождение россиян от оплаты услуг ЖКХ, анонсированное Владимиром Путиным, приведет к параличу коммунальной сферы в России, считают опрошенные URA.RU эксперты. Из-за нехватки денег отрасль останется без рабочих, а граждан, привыкнувших не тратиться на коммуналку, уже не смогут заставить оплачивать расходы.

Общество

В Москве скончались два пациента, зараженные коронавирусом, им было 88 лет и 73 года соответственно. У заболевших диагностировали пневмонию. Также у пациентов были сопутствующие патологии.

Сотовые операторы готовят льготы для россиян на случай карантина. Если ситуация с коронавирусом ухудшится, гражданам не будут отключать доступ к интернету и звонкам при нулевом балансе.

Эпидемия в России не похожа на ситуацию в мире: рост числа заболевших у нас гораздо ниже. Врачи объясняют это климатом, быстрым закрытием границ и небольшой плотностью населения. Публикуем инфографику со сравнением распространения болезни.

Урал

Пациенты с подозрением на коронавирус, которые сбегают из больниц, должны сами оплачивать свое лечение, считает мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. По мнению главы города, горожане должны думать головой и понимать, что они могут заразить других.