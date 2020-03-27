Курганские заводы закрываются на карантин

Персонал курганских заводов частично отправили по домам, чтобы остановить распространение коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Заводы в Курганской области частично объявили нерабочие дни, введенные в стране по поручению президента Владимира Путина из-за эпидемии коронавируса с 30 марта по 5 апреля. Некоторые предприятия уходят на карантин всем персоналом. О готовности заводов к временному закрытию URA.RU рассказали на предприятиях.

Фармацевтический завод «Синтез» не может полностью прекратить работу и остановить выпуск лекарств. «Синтез с одной стороны относится к категории непрерывно действующих предприятий, с другой, производит жизненно важную продукцию. Поэтому производство продолжит работать в режиме, необходимом для обеспечения планового выпуска лекарств», — прокомментировали агентству в пресс-службе завода.

На ПАО «Курганмашзавод» установлены нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля с оплатой по среднему от заработной платы. «На заводе в течение всей этой недели будет работать ограниченный круг сотрудников только для обеспечения жизнедеятельности, охраны и безопасности предприятия», — ответили в пресс-службе КМЗ.

Завод «Курганхиммаш» следующую неделю объявил нерабочей. «Выполняем указание президента [Владимира Путина], не работаем», — отметили в приемной. На Шадринском автоагрегатном заводе большую часть сотрудников отправят по домам. «Готовится приказ. На работу выйдет только персонал, который обеспечивает непрерывное производство», — рассказали на ШААЗе.

На заводе «Курганстальмост» в службе отдела кадров URA.RU пояснили, что на момент звонка еще не принято решение о режиме работы предприятия.

Из-за ситуации с коронавирусом в стране с 28 марта по 5 апреля закрывают все магазины, рестораны, парикмахерские и парки. Исключение составят продуктовые магазины, аптеки и магазины, реализующие непродовольственные товары первой необходимости. В Курганской области на 27 марта зарегистрирован один случай заболевания коронавирусом. На территории действует ряд запретов и ограничений.