Режим самоизоляции в России может затянуться, считает врач-терапевт Захар Лейкин Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 31 марта, — 111-й день с момента обнаружения коронавируса и 21-й — с объявления пандемии. По данным сайта Сoronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 786 438 случаев заражения (+43 629 за ночь), 165 387 излечения (+8 785, около 21% от общего числа зараженных), 37 816 смертей (+2 473, около 4,8% от числа зараженных).

На первом месте по числу зараженных по-прежнему остаются США (164 121 человек), на втором — Италия (101 739). Затем идут Испания (87 956), Китай (82 547) и Германия (66 885).

По какому сценарию распространяется COVID-19 в России

Пока есть три вероятных сценария распространения коронавируса — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, «итальянский», когда остановить ее не удается, и «американский», когда долгое время было небольшое число заболевших, а потом начался резкий рост.

На вечер 30 марта в России было зафиксировано 1 839 случаев заражения (+305 за сутки), 12 смертей, 72 человека выздоровели. Позже стало известно о гибели еще пяти человек — четырех в Москве и одного в Подмосковье. На данный момент показатель летальности не превышает 0,9%. В США, для сравнения, умерли 3 163 (1,92%), в Италии — 11 591 (11,3%), в Испании — 7 716 (8,77%), в Китае — 3 314 (4,01%).

Динамика смертности от коронавируса в России схожа с Южной Кореей. Там к моменту, когда было зафиксировано 1 766 заболевших, было известно о 13 смертях. Сейчас в стране 4 275 активных случаев заражения, умерли 152 человека. По мнению вирусолога Тимура Пестерева, Южная Корея — это эталон, потому что они кривую смертности превратили в прямую. У РФ есть все шансы сохранить рост заболеваемости под контролем, но для этого жителям необходимо соблюдать все рекомендации властей и специалистов.

Коронавирус в России

Министр экономического развития России Максим Решетников призвал страны «большой двадцатки» сокращать санкции в условиях пандемии. По его словам, вспышка коронавируса стала серьезным ударом для глобальной экономики, поэтому странам G20 необходимо снизить барьеры в мировой торговле, прежде всего, блокирующие доступ к медикаментам, продовольствию и технологиям.

Участники рынка недвижимости прогнозируют падение цен на квартиры. Стоимость жилья, по приблизительным оценкам, может снизиться в среднем на 10-20%. Произойти это может уже к лету. Вместе с тем в стране растет спрос на морозильные камеры. Как выяснилось, россияне их покупают, чтобы сделать дополнительные запасы продуктов. Ретейлеры говорят, что за последние две недели рост спроса на этот товар достигал 1700%.

Тем временем российские специалисты уже проводят клинические испытания лекарства от малярии «Мефлохина». По словам главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой, он может стать эффективным препаратом для лечения коронавируса. Когда именно его могут начать использовать, неизвестно. На этом фоне врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика» Захар Лейкин допустил, что при «самом печальном сценарии» вспышки COVID-19 режим самоизоляции в РФ может продлиться до полутора лет — до появления вакцины. Пока российские ученые изобрели новый высокоточный тест на выявление коронавируса.

Чтобы сдержать его распространение, самая богатая женщина РФ по версии Forbes Татьяна Бакальчук предложила продуктовым магазинам закрыть торговые залы и перейти в режим выдачи товара или доставки. А на время самого карантина руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина закрыть алкогольные магазины, поскольку продажа спиртного уже увеличилась на 47%.

Что происходит в мире

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме похвастался, что Россия прислала США «очень большой самолет» с медицинским оборудованием. Подробностей американский лидер не раскрыл, отметив, что гуманитарная помощь также пришла из Китая.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил, что власти Соединенных Штатов ожидают вторую волну распространения коронавируса в стране осенью этого года. Правда, к ней они будут готовы, поскольку уже имеются тесты, вскоре появятся препараты для эффективного лечения и вакцина.

Что пишут о коронавирусе другие СМИ

Российские вирусологи и диетологи уверены, что индекс массы тела человека напрямую коррелирует с выживаемостью человека при заражении COVID-19. Чем больше индекс, тем выше вероятность получить диабет или сердечно-сосудистые патологии, при которых заболевание переносится тяжелее. Еще один фактор — лишний вес, поскольку он уменьшает глубину дыхания и объем функционирующих легких.

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть курсе всех событий. У нас также есть telegram-канал @uranews, где мы оперативно публикуем самое важное.