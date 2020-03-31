30 марта 2020

Тюмень опустела из-за карантина. Показываем, что происходит на улицах города. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы города. Карантин. Тюмень
В Тюмени закрыли проход ко всем популярным местам прогулок горожанФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Усиление карантинных мер, введенное губернатором Тюменской области Александром Моором 30 марта, привело к тому, что улицы региональной столицы опустели. Тюменские власти, стараясь не допустить распространения коронавируса, перекрыли доступ во все популярные места горожан.

По состоянию на 31 марта жителям области запрещено посещать парки, скверы, набережные и другие общественные места. Чтобы снизить количество людей в автобусах и маршрутках заблокированы все льготные транспортные карты (ими пользовались школьники, студенты и пенсионеры). URA.RU предлагает вспомнить, как выглядела Тюмень до коронавируса и сравнить ситуацию с 31 марта.

Центральная площадь «?Цветной бульвар»?. Тюмень
Цветной бульвар в центре Тюмени традиционно многолюден в хорошую погоду. Так он выглядел летом 2019 года…
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Улицы города. Карантин. Тюмень
…, а таким его можно увидеть 31 марта 2020 года
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Зимние виды города. Тюмень
Еще в феврале по главной гордости Тюмени — набережной реки Туры — прогуливались люди
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Улицы города. Карантин. Тюмень
31 марта вход на набережную закрыт
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Установка елки и виды города. Тюмень
Главная артерия Тюмени — улица Республики — всегда полна машин
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Улицы города. Карантин. Тюмень
После введения карантина ул. Республики выглядит вот так
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Автобус номер 10 на электричестве. Тюмень
Еще недавно в тюменских автобусах было сложно занять свободное место
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Улицы города. Карантин. Тюмень
31 марта салоны городских автобусов пусты
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

По последним данным с начала эпидемии в Тюменской области коронавирусом заразилось шесть человек. Двое из них выздоровели и были выписаны. Еще четверо находятся в инфекционной больнице, один — в стабильно тяжелом состоянии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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