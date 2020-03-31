В Тюмени закрыли проход ко всем популярным местам прогулок горожан Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Усиление карантинных мер, введенное губернатором Тюменской области Александром Моором 30 марта, привело к тому, что улицы региональной столицы опустели. Тюменские власти, стараясь не допустить распространения коронавируса, перекрыли доступ во все популярные места горожан.

По состоянию на 31 марта жителям области запрещено посещать парки, скверы, набережные и другие общественные места. Чтобы снизить количество людей в автобусах и маршрутках заблокированы все льготные транспортные карты (ими пользовались школьники, студенты и пенсионеры). URA.RU предлагает вспомнить, как выглядела Тюмень до коронавируса и сравнить ситуацию с 31 марта.

Цветной бульвар в центре Тюмени традиционно многолюден в хорошую погоду. Так он выглядел летом 2019 года… Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

…, а таким его можно увидеть 31 марта 2020 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Еще в феврале по главной гордости Тюмени — набережной реки Туры — прогуливались люди Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

31 марта вход на набережную закрыт Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Главная артерия Тюмени — улица Республики — всегда полна машин Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

После введения карантина ул. Республики выглядит вот так Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Еще недавно в тюменских автобусах было сложно занять свободное место Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

31 марта салоны городских автобусов пусты Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

По последним данным с начала эпидемии в Тюменской области коронавирусом заразилось шесть человек. Двое из них выздоровели и были выписаны. Еще четверо находятся в инфекционной больнице, один — в стабильно тяжелом состоянии.