Усиление карантинных мер, введенное губернатором Тюменской области Александром Моором 30 марта, привело к тому, что улицы региональной столицы опустели. Тюменские власти, стараясь не допустить распространения коронавируса, перекрыли доступ во все популярные места горожан.
По состоянию на 31 марта жителям области запрещено посещать парки, скверы, набережные и другие общественные места. Чтобы снизить количество людей в автобусах и маршрутках заблокированы все льготные транспортные карты (ими пользовались школьники, студенты и пенсионеры). URA.RU предлагает вспомнить, как выглядела Тюмень до коронавируса и сравнить ситуацию с 31 марта.
По последним данным с начала эпидемии в Тюменской области коронавирусом заразилось шесть человек. Двое из них выздоровели и были выписаны. Еще четверо находятся в инфекционной больнице, один — в стабильно тяжелом состоянии.