Владимир Путин продлил режим самоизоляции до 1 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Сегодня 2 апреля, четверг. И вот главные новости к этому часу:



Эксклюзив

В Пермском крае из-за коронавируса продавать онлайн начали даже автомобили. Покупатель вносит предоплату, заключает договор, а машину может либо забрать сам (после снятия режима самоизоляции), либо заказать доставку эвакуатором.

Журналисты URA.RU побывали в лаборатории, где исследуют на коронавирус пробы свердловских пациентов. Репортерам агентства удалось снять работу вирусологов вблизи — показываем, как медики изучают смертельную инфекцию.

Политика и экономика

Президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней в стране до 1 мая. Если ситуация с коронавирусом улучшится, то дни самоизоляции сократят, заявил глава государства.

Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах. Малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели и граждане, пострадавшие от коронавируса, получат отсрочку для погашения долга и процентов по кредитам.

Курс доллара может вырасти до 82 рублей, а евро — до 89 рублей уже в конце этой недели, уверена эксперт по личным инвестициям Анна Лапицкая. Сейчас нужно осторожно продавать рубль, заявила специалист.

Общество

За нерабочую неделю россиянам должны выплатить их обычную зарплату, заявили в Роструде. Дни, проведенные в режиме самоизоляции, не считаются праздничными или выходными — это вынужденная мера. Поэтому сотрудники должны получить свои деньги.

В России хотят уменьшить оплату ЖКХ на время пандемии коронавируса. Инициатива должна смягчить удар по бюджету граждан, которые и так теряют доход из-за вынужденных выходных, считает один из авторов идеи секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Урал

В Екатеринбурге силовики нашли автора фейка про закрытый на время эпидемии Екатеринбург. Им оказалась 29-лентняя жительница столицы Урала — женщина признала свою вину и была оштрафована на 30 тысяч рублей. Такое же наказание за распространение фейковой информации о коронавирусе получил и житель Перми.

В Свердловской области за сутки число уральцев с подозрением на коронавирус выросло на пять — до 38 человек. Всего в России зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Новые случаи отмечены в 29 регионах страны, за последние сутки от вируса скончались шесть человек.

URA.RU вместе с Tele2 запускает серию онлайн-концертов любимых уральских исполнителей для тех, кто привык быть #домаподругимправилам. Первая приглашенная звезда — певица Флора Бичахчян, которую называют русской Эми Уайнхаус. Стартуем в наших соцсетях уже завтра, 3 апреля, в 18:00. Присоединяйтесь!