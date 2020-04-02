Количество больных уральцев приближается к сотне Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 2 апреля — 113-й день с момента обнаружения коронавируса и 23-й — с объявления пандемии. В России, по данным портала стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 3 548 случаев заболевания (+771 за день), 235 человек вылечились (+45, 6% от общего числа зараженных), 30 человек умерло (+6). Лидерами по числу заболевших остаются Москва (2 475), Московская область (117) и Санкт-Петербург (147).

На Урале зафиксировано 95 заболевших. Семь новых случаев обнаружено в Пермском крае, пять — в Свердловской области, два — на Ямале и один — в Челябинской области. В Перми умер второй заболевший. Режим полной самоизоляции ввели в Тюменской области. Теперь все регионы Урала перешли на карантин.

Свердловская область

Челябинская область

Курганская область

Пермский край

Тюменская область

ХМАО

ЯНАО

Как развивается коронавирус на Урале

Ситуация в большинстве уральских регионов напоминает так называемый «европейский» сценарий развития эпидемии: количество инфицированных растет плавно и стабильно. Свердловская и Челябинская области, Пермский край и ХМАО прирастают зараженными с паузами — несколько дней число больных может быть неизменным, затем оно вырастает на 20-40%, после чего вновь наступает затишье.

Врач-инфекционист Илья Акинфиев связывает это с особенностями системы диагностики, которая не способна выявлять зараженных «в режиме онлайн». Медленный рост числа заболевших на Ямале и в Тюменской области эксперт связал с малым количеством контактов между людьми и низким потоком возвращающихся на родину туристов.

Что произошло за день

Коронавирус в Свердловской области

В Свердловской области выявили пять новых случаев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области за сутки еще пять человек заболели коронавирусом, в общей сложности в регионе 38 инфицированных. Средний Урал занимает пятое место в стране по числу больных коронавирусом. Местные власти сделали одну из самых больших в России закупок лекарств от инфекции.

У полиции появилась единая база с данными более 10 000 свердловчан, которые находятся на самоизоляции после возвращения из-за границы. Полицейские обзванивают граждан и просят отчитаться об окончании карантина. В Богдановиче после возвращения из Таиланда госпитализировали семейную пару и ребенка с признаками ОРВИ.

Скончался 67-летний отец екатеринбуржца, больного коронавирусом. Мужчина не контактировал с сыном и умер от сердечно-сосудистого заболевания. А олимпийская чемпионка из Екатеринбурга Анжелика Тиманина ожидает результатов теста на коронавирус.

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Коронавирус в Челябинской области

В Челябинской области подтвержден еще один случай коронавируса, суммарно в регионе болеет 21 человек. Полиция начинает проверять соблюдение режима самоизоляции на улицах городов.

Челябинцев начнут обследовать на коронавирус Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

С 6 апреля власти Челябинской области будут обследовать медиков и жителей старше 65 лет на коронавирус. Губернатор Алексей Текслер заявил, что в дальнейшем под проверки попадут и другие граждане. Из-за карантина общественный транспорт Челябинска начал реже ходить.

За нарушение карантинного режима три челябинские базы отдыха заплатят штрафы до 300 тысяч рублей, отели начали оборудовать корпуса для тех, кто хочет уйти на самоизоляцию. А жителю Челябинской области грозит уголовное дело, если подтвердится, что он заразил родственницу коронавирусом.

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Коронавирус в Курганской области

Бюджет Курганской области может потерять 2 млрд рублей из-за профилактики коронавируса. Пока власти не готовы давать точную оценку возможным убыткам. В рамках профилактики инфекции сразу несколько въездов в Катайск частично перекрыли бетонными блоками.

На фоне эпидемии дорожают продукты Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кургане в разгар борьбы с коронавирусом уволился главный врач областной больницы Сергей Мысливцев. По одной из версий, его вынудили уйти по собственному желанию. В настоящий момент в регионе под наблюдением медиков находятся 977 человек.

Во время карантина в магазинах Кургана подорожали продукты: до 30% выросли цены на подсолнечное масло и до 22% — на яблоки. При этом подешевело молоко и сливочное масло.

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Коронавирус в Пермском крае

В Пермском крае — сразу семь случаев за сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оперативный штаб Пермского края сообщил о семи новых случаях заболевания коронавирусом, всего в регионе 21 заболевший. Выяснилось, что 36-летняя редактор пермского издания «Деловой интерес» Анастасия Петрова, умершая на днях, болела коронавирусом. Врио губернатора Дмитрий Махонин заявил о сокрытии информации о заражении Петровой.

Автобусы Перми прекратили рейсы по семи маршрутам на время режима самоизоляции. А жителя Пермского края оштрафовали на 30 тысяч рублей за распространение фейков о коронавирусе: в соцсетях он написал о стягивании к городам войск нацгвардии.

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Коронавирус в Тюменской области

Александр Моор ввел карантин в Тюменской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменской области на неопределенный срок ввели режим полной самоизоляции. Губернатор Александр Моор заявил, что появление в регионе спецпропусков для выхода из дома возможно, но пока не планируется.

Бывшую детскую областную клиническую больницу в Тюмени готовятся переоборудовать в корпус для приема больных коронавирусом. В новое отделение уже завозят оборудование и организуют места для пациентов. А тюменские бизнесмены на фоне карантина начали продажу аппаратов искусственной вентиляции легких и прочей медтехники.

Казахстан закрывает границу с Тюменской области, с 3 апреля останавливает работу пограничный пункт «Кызыл-Жар». Власти предупреждают тюменцев, что в ближайшие дни на пропускном пункте вблизи Казанского прогнозируется большое скопление автомобилей.

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Коронавирус в ХМАО

Сергей Шувалов лично проверил, как в Сургуте соблюдают карантин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти ХМАО массово проверят вахтовиков на предмет коронавируса после инцидента на Приобском месторождении, где у одного работника было подозрение на инфекцию. Под контроль взяты 34 человека.

Глава Сургута Вадим Шувалов отправился в рейд по улицам города, чтобы лично проверил, как жители выполняют требования самоизоляции. Между тем, на фоне карантина в ХМАО стало меньше бытовых преступлений. Почтовые отделения округа вернулись к обычному режиму работы.

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Коронавирус на Ямале

На Ямале заболели два газовика Фото: media.gazprom-neft.ru

В ЯНАО врачи зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом, заболели работники предприятия «Газпром добыча Надым». Оба мужчины госпитализированы, они находятся в инфекционном отделении Надымской центральной районной больницы.

Заведующую детским садом «Рыбка» в поселке Тазовский заподозрили в нарушении карантина, она вернулась из Турции и вышла на работу. Соблюдение режима самоизоляции в Надыме начала контролировать полиция. А чиновникам ЯНАО не будут выплачивать зарплату в двойном размере на нерабочей неделе.

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