Новые заразившиеся COVID в ЯНАО были в контакте с больными

Новые случаи коронавируса подтверждаются у контактных и имеющих симптомы ОРВИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Большинство жителей ЯНАО, у кого коронавирус подтвердился за последние сутки, находились в контакте с уже заболевшими, сообщает окружной оперативный штаб. Наибольший прирост заболеваемости (14 человек) — зафиксирован в Новом Уренгое.

«В Новом Уренгое заболевают контактные из действующих очагов, — сообщила 5 июня глава оперштаба Татьяна Бучкова. — Пятеро жителей госпитализированы с внебольничной пневмонией, остальные с ОРВИ, проходят лечение амбулаторно в строгой изоляции». На втором месте после газовой столицы на этот раз оказался Губкинский — там COVID подтвердился у 11 человек.

Всего за сутки было подтверждено 45 новых случаев коронавирусной инфекции с клиническими проявлениями. Из них 37 — в населенных пунктах, восемь — на месторождениях и вахтовых объектах.

В больницах остаются 347 пациентов с COVID-19, из них 10 находятся в тяжелом, три — в крайне тяжелом состоянии, семь пациентов — на поддержке аппаратов ИВЛ, говорится в сводке оперштаба. Всего с начала пандемии в ЯНАО было выявлено 2579 случаев COVID-19. Выздоровели от коронавируса 1345 человек, для 11 человек болезнь завершилась летальным исходом.