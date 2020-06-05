05 июня 2020
04 июня 2020

Новые заразившиеся COVID в ЯНАО были в контакте с больными

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус, лаборатория
Новые случаи коронавируса подтверждаются у контактных и имеющих симптомы ОРВИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Большинство жителей ЯНАО, у кого коронавирус подтвердился за последние сутки, находились в контакте с уже заболевшими, сообщает окружной оперативный штаб. Наибольший прирост заболеваемости (14 человек) — зафиксирован в Новом Уренгое.

«В Новом Уренгое заболевают контактные из действующих очагов, — сообщила 5 июня глава оперштаба Татьяна Бучкова. — Пятеро жителей госпитализированы с внебольничной пневмонией, остальные с ОРВИ, проходят лечение амбулаторно в строгой изоляции». На втором месте после газовой столицы на этот раз оказался Губкинский — там COVID подтвердился у 11 человек.

Всего за сутки было подтверждено 45 новых случаев коронавирусной инфекции с клиническими проявлениями. Из них 37 — в населенных пунктах, восемь — на месторождениях и вахтовых объектах.

В больницах остаются 347 пациентов с COVID-19, из них 10 находятся в тяжелом, три — в крайне тяжелом состоянии, семь пациентов — на поддержке аппаратов ИВЛ, говорится в сводке оперштаба. Всего с начала пандемии в ЯНАО было выявлено 2579 случаев COVID-19. Выздоровели от коронавируса 1345 человек, для 11 человек болезнь завершилась летальным исходом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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